Украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии до конца зимы. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат 9-го созыва Сергей Нагорняк.

"Графики отключений к сожалению будут до конца зимы, избежать их невозможно. Они могут становиться где-то более длительными, потому что враг ежедневно фактически выбивает генерацию, ежедневно бьет по оператору системы передачи. И даже начинает попадать по небольшой генерации - небольшим тепловым электростанциям, небольшим современным электростанциям на биотопливе", - говорит эксперт.

По словам специалиста, защитить критически важные объекты возможно, но для этого нужно комплексное усиление противовоздушной обороны Украины.

"Нам нужны дополнительные самолеты, дополнительные вертолеты и самые современные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot. К сожалению, пока что Соединенные Штаты, Германия и другие партнеры предоставляют все это не в тех объемах, которые нужны Украине", - сказал Нагорняк.

Народный депутат считает, что Украина может сама сделать определенные шаги для защиты электрогенерации. Политик добавил:

"На подстанциях "Укрэнерго", которые отвечают за передачу электроэнергии с атомных электростанций, мы давно уже должны были построить подземные бункеры для работы релейной защиты для оператора систем передачи, который на самом деле уже имеет несколько успешных "кейсов", построенных в двух регионах Украины".

Состояние украинской энергосистемы - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что РФ в очередной раз атаковала украинскую энергетическую систему, что привело к повреждению энергообъектов в нескольких областях.

Атаки привели к уменьшению производства электроэнергии Ровенской и Хмельницкой атомными электростанциями.

Из-за разрушительных последствий российских ударов графики почасовых отключений света и ограничения для бизнеса 10 ноября начали действовать в столице и 13 областях.

