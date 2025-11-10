Месторождение West Qurna-2 является одним из крупнейших в мире и самым ценным иностранным активом "Лукойла".

Российская нефтяная компания "Лукойл" объявила форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке. Это произошло после того, как западные санкции против компании усложнили ее деятельность.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как напоминает издание, США и Великобритания в прошлом месяце ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - двух крупнейших нефтяных компаний России. После этого Ирак приостановил все денежные и нефтяные выплаты компании.

Видео дня

"В прошлый вторник "Лукойл" направил в Министерство нефти Ирака письмо, в котором заявил о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным продолжение нормальной работы на месторождении West Qurna-2", - пишет Reuters.

Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, компания остановит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.

Как сообщает агентство, месторождение West Qurna-2, одно из крупнейших в мире, является самым ценным иностранным активом "Лукойла". Оно обеспечивает около 9% общей добычи нефти Ирака. В настоящее время, по словам двух представителей администрации месторождения, оно добывает примерно 480 тыс. баррелей в день.

При этом доходы "Лукойла" от операций в Ираке остаются замороженными из-за санкций США, пока не будут внесены изменения в контракт, которые определят механизм дальнейшего развития месторождения и способ выплат компаниям, не подсанкционным США.

Санкции против России

22 октября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении Российской Федерации, которые коснулись российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Санкции затронут также компании, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

По данным Politico, Румыния и Болгария пытаются вывести из-под санкционного удара США нефтеперерабатывающие заводы на своей территории, которые принадлежат российской нефтяной компании "Лукойл".

Американские санкции против компаний "Лукойл" и "Роснефть" вступят в силу 21 ноября. Страны ЕС, где работают НПЗ этих компаний, пытаются успеть вывести эти заводы из под санкционного удара до указанной даты.

Финская сеть автозаправочных станций Teboil, принадлежащая российской компании "Лукойл", исчерпывает запасы топлива из-за санкций США против российского нефтяного гиганта, сообщало агентство Reuters.

Вас также могут заинтересовать новости: