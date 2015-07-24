В Николаевской области 40-летний мобилизованный случайно застрелился во время стрельб

Как сообщили УНИАН в управлении МВД в Николаевской области, 23 июля во время стрельб боец случайно нажал на курок автомата, держа оружие в неправильном положении, направив его себе в подбородок.

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Врачам не удалось спасти жизнь военного, сообщает ведомство.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Собранные материалы переданы в военную прокуратуру по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины.