В Донецкой области от взрыва гранаты погиб украинский военный

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области, "взрыв прогремел около 13.00 в селе Яцковка Краснолиманского района возле одного из частных дворов".

Отмечается, что погиб 30-летний местный житель, а другой 45-летний потерпевший доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными осколочными ранениями.

В милиции отмечают, что гранату привел в действие погибший мужчина, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Краснолиманского горотдела милиции.

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"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего будет дана правовая оценка", подчеркнули в пресс-службе областного главка.