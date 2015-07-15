СБУ задержала диверсанта при закладке взрывчатки на железнодорожной станции в Харькове (фото, видео)

14:11, 15 июля 2015
Общество
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Следователями СБУ в Харьковской области открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). 

Диверсанта сумели задержать сразу после того, как он установил взрывчатку / sbu.gov.ua

СБУ задержала диверсанта террористической организации "ДНР" во время закладки взрывчатки на железнодорожной станции Харьков-Пассажирский.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 30-летний местный житель получил от террористов задание взорвать железнодорожный стрелочный перевод в одном из парков станции Харьков-Пассажирский. Диверсант успел разместить взрывное устройство мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте под железнодорожными путями, однако сразу был задержан сотрудниками спецслужбы.

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Следователями СБУ в Харьковской области открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и задержанию соучастников диверсанта.

Диверсант успел установить взрывчатку / sbu.gov.ua
Видео СБУ
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