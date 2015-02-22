Во время мирной акции в Харькове сработала взрывчатка, спрятанная на обочине - журналист



Во время мирной акции в Харькове сработала взрывчатка, спрятанная на обочине, в сугробе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил с места события журналист Слава Маричев, передает Громадське.

«Это один из осколков - рваный металл. Закладка была спрятана на обочине, в сугробе - под снегом. Обычный полиэтиленовый пакет. В милиции говорят - сработало самодельное взрывное устройство с таймером или на радиоуправлении. Поражающие элементы - обрезки арматуры и рубленый свинец», - пишет с места события журналист Слава Маричев.



Начальник ГУМВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев заявляет о подозрении совершения террористического акта.

Прокуратура начала уголовное производство по статье Уголовного кодекса о совершении террористического акта. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик

«Была «закладка», а не подброшенная взрывчатка», - говорит она.

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«Сегодня около 13.20 во время мирного шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел взрыв. По предварительным данным пострадало около 10 человек. Двое людей погибли на месте, среди погибших - 1 милиционер. На Московском проспекте возле станции метро «Маршала Жукова» в толпе сработало неизвестное взрывное устройство», - сообщают в МВД.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и эксперты-криминалисты, а также сотрудники ГСЧС.

Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия находится под личным контролем начальника ГУМВД Украины в Харьковской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и призывают возможных свидетелей сообщить в правоохранительные органы об известных им обстоятельствах, говорят в МВД.