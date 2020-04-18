В Житомире верующие игнорируют карантин и идут в храмы (фоторепортаж)

По состоянию на утро 18 апреля в Житомирской области зарегистрировано 197 случаев инфицирования коронавирусом.

Сегодня на Житомирщине в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата отдельные прихожане игнорируют запрет на участие в массовых мероприятиях во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, верующие идут в церковь, чтобы посвятить куличи.

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Завтра православные отмечают Пасху, с чем и связана активность верующих, которые замечены возле храмов УПЦ МП.

Так, в частности, в Житомире верующие идут святить куличи до Спасо-Преображенского собора.

В то же время исполнительный комитет Житомирского городского совета 16 апреля запретил посещение церквей на период пасхальных праздников в городе.

На отдельные замечания житомирян о карантине священники отмечают, что не могут запретить людям идти в храмы по случаю праздника Пасхи.

Возле храмов несут службу правоохранители.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по состоянию на 09:00 18 апреля на Житомирщине лабораторно подтвержденными являются 197 случаев COVID-19. Так, крупнейшим очагом заболеваемости с подтвержденным коронавирусом на Житомирщине остается Коростень, где такой диагноз имеют уже 54 жителя города.

В Житомире количество заболевших вновь возросло и теперь составляет 46 человек. Увеличилось количество больных и в Бердичеве – в общем до 39 человек.

Православные христиане завтра отмечают Пасху.