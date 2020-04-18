В Житомире верующие игнорируют карантин и идут в храмы (фоторепортаж)
Сегодня на Житомирщине в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата отдельные прихожане игнорируют запрет на участие в массовых мероприятиях во время карантина.
Как передает корреспондент УНИАН, верующие идут в церковь, чтобы посвятить куличи.
Читайте такжеЗеленский накануне Пасхи: когда мы остаемся дома – это единение советы врачей (видео)
Завтра православные отмечают Пасху, с чем и связана активность верующих, которые замечены возле храмов УПЦ МП.
Так, в частности, в Житомире верующие идут святить куличи до Спасо-Преображенского собора.
В то же время исполнительный комитет Житомирского городского совета 16 апреля запретил посещение церквей на период пасхальных праздников в городе.
На отдельные замечания житомирян о карантине священники отмечают, что не могут запретить людям идти в храмы по случаю праздника Пасхи.
Возле храмов несут службу правоохранители.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по состоянию на 09:00 18 апреля на Житомирщине лабораторно подтвержденными являются 197 случаев COVID-19. Так, крупнейшим очагом заболеваемости с подтвержденным коронавирусом на Житомирщине остается Коростень, где такой диагноз имеют уже 54 жителя города.
В Житомире количество заболевших вновь возросло и теперь составляет 46 человек. Увеличилось количество больных и в Бердичеве – в общем до 39 человек.
Православные христиане завтра отмечают Пасху.