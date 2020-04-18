Во время Пасхальных праздников у храмов будут дежурить более 22 тысяч полицейских и гвардейцев - МВД

В прошлом году религиозные службы посетили 7,5 миллиона украинцев.

Во время Пасхальных праздников у храмов будут дежурить более 22 тысяч полицейских и гвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что в прошлом году религиозные службы посетили 7,5 миллиона украинцев.

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По его словам, если в этом году придет хотя бы десятая часть - будет еще одна вспышка болезни.

«Чтобы этого не произошло, мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паству не приходить на службу, а оставаться дома», - сказал Шевченко.

Отмечается, что в случае, если люди будут приходить в церкви, то правоохранители будут проводить разъяснительную работу.

«Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, то правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям», - говорится в сообщении.

Шевченко напомнил, что с начала действий ограничительных мер в стране полиция составила 7 тысяч административных протоколов.

«Безусловно, в этом списке есть и священнослужители», - отметил он.

Отмечается, что согласно решению министра внутренних дел, все правоохранители, которые несут службу возле храмов, полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты на несколько дней вперед.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 апреля в Украине 5 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальные, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

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