Исключения касаются только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

В Киеве с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что в эти выходные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности возле храмов.

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Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать увалюватимуть территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.

"С завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина", - подчеркнул он.