В Киеве с 18 апреля ограничат доступ к кладбищам
12:58, 17 апреля 2020Общество
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Исключения касаются только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.
С завтрашнего дня будет ограничен доступ до городских кладбищ / фото УНИАН
В Киеве с 18 апреля будет ограничен доступ к городским кладбищам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
Он напомнил, что в эти выходные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности возле храмов.
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Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать увалюватимуть территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.
"С завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина", - подчеркнул он.
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