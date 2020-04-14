В Одесской области создали интерактивную карту распространения коронавируса

Карта, размещенная на официальном сайте ОГА, содержит информацию о выявленных случаях COVID-19.

В Одесской области создана интерактивная карта распространения в регионе коронавирусного заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, карту сегодня на брифинге презентовал председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

Карта, размещенная на официальном сайте ОГА, содержит информацию о выявленных в районах области случаях COVID-19.

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"Это поможет людям уберечь себя от опасности заболевания и сконцентрировать свое внимание на необходимости в защитных средствах и дезинфекции", - отметил Куцый.

Интерактивная карта охватывает площадь в 1,5 кв. км "точки", где был зафиксирован случай заболевания. При этом личные данные пациентов и конкретное место их проживания не разглашаются.

По данным Центра общественного здоровья, в Одесской городской инфекционной больнице находятся 33 пациента с подтвержденным COVID-19, 4 человека - в Подольской районной больнице, 3 - в Беляевской больнице, остальные - в районных больницах, определенных опорными. Еще 14 человек находятся в самоизоляции.

Также руководитель Одесской ОГА отметил, что все больные распределяются по географическому принципу, то есть пациентов доставляют в ближайшую опорную больницу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 апреля в Одесской области выявлено 69 случаев инфицирования коронавирусом.

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