Против карантина: в киевский суд подали 11 исков из-за введенных ограничений
Украинцы оспаривают введенные с 6 апреля ограничения в рамках карантина из-за распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба столичного Окружного административного суда, за четыре дня было получено 11 исков, в которых оспаривается постановление Кабмина об ограничениях.
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"В частности, истцы просят суд признать противоправными отдельные пункты указанного постановления относительно запрета регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы заведений питания и др., так и целиком все постановление. Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кабмин ужесточил ограничительные меры, обязав украинцев с 6 апреля выполнять ряд требований.
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