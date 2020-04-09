В трех областях могут ввести комендантский час - мэр Ивано-Франковска

Больше деталей ожидается завтра, 10 апреля, на совещании с президентом.

В трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса рассматривается возможность введения комендантского часа.

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Об этом заявил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Было совещание с премьер-министром, господином Денисом Шмигалем, и услышали такую информацию, что карантин будет продлен до начала мая. Когда это начало, какое это число, не было уточнено... Также было проинформировано, что в трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской вводятся чрезвычайные меры на выходные дни... В том числе рассматривается даже возможность комендантского часа", - сказал он.

По его словам, больше деталей ожидается завтра на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.