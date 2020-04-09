В Украине на карте покажут, в каких городах больше всего нарушают правила самоизоляции

Вице-премьер Федоров подчеркнул, что ведомство получало информацию для карты от мобильных операторов, но она не содержит никакой персональной информации об абонентах.

Министерство цифровой трансформации создало карту, демонстрирующею несоблюдение правил самоизоляции гражданами, которые вернулись из-за границы после 17 марта. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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«Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран, где бурлит коронавирус», - написал он.

Согласно сообщению, с помощью анализа большого объема данных для карты были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда. В частности, оранжевым цветом на карте отмечаются населенные пункты, где 50-200 человек не придерживались правил самоизоляции, красным – более 200.

Министр подчеркнул, что ведомство получало информацию от мобильных операторов, но она не содержит никакой персональной информации об абонентах.

«Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data (большие массивы информации – УНИАН) о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав. Данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах», - написал он.

Согласно сообщению, операторы предоставляют информацию только о количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы; странах и путях возвращения в Украину, суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

По словам Федорова, государство будет использовать карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах; для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения; для планирования мероприятий по безопасности и защиты здоровья.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации на выполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запустило мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации.

Также мобильное приложение «Дія» от Мінцифри с 7 апреля отправляет пользователям сообщения и срочные уведомления по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.