«Дій вдома»: как будет работать мобильное приложение для контроля за самоизоляцией

Минцифры планирует дополнить приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации функциями заказа продуктов и лекарств. Уже сейчас в приложении есть «горячая кнопка вызова» для людей, которым нужна экстренная помощь.

Министерство цифровой трансформации планирует дополнить мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации «Дій вдома» функциями заказа доставки продуктов и лекарств на дом.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Facebook.

«Следующие функции будут предусматривать (если приложение будет эффективно) возможности заказа доставки продуктов и лекарств домой», - написал он.

Кроме этого, уже сейчас в приложении есть «горячая кнопка вызова» для людей, которым нужна экстренная помощь.

Также Федоров сообщил, что для тех, у кого нет смартфонов, будет создан колл-центр, который будет связываться с людьми, интересоваться состоянием их здоровья, определять потребности населения.

Согласно сообщению, приложение «Дій вдома» уже доступно на сервисах Google и в скором времени будет доступно на сервисах Apple.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации во исполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запускает мобильное приложение «Дій вдома» для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации людей, которые вернулись из других стран; которые заболели коронавирусом и лечатся дома; которые имеют подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией. Приложение будет использовать данные геолокации.