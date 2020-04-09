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В Украине на карте показали, где больше всего нарушают правила самоизоляции (фото)

14:04, 09 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Министерство цифровой трансформации создало карту, демонстрирующую несоблюдение правил самоизоляции гражданами, которые вернулись из-за границы после 17 марта.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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«Создали карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшихся из-за границы, из стран, где бурлит коронавирус», - написал он.

Согласно сообщению, с помощью анализа большого объема данных для карты были определены населенные пункты, в которых живут люди, вернувшиеся из-за границы и меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда. В частности, оранжевым цветом на карте отмечаются населенные пункты, где 50-200 человек не придерживались правил самоизоляции, красным – более 200.

Министр подчеркнул, что ведомство получало информацию от мобильных операторов, но она не содержит никакой персональной информации об абонентах.

Карта нарушений правил самоизоляции / facebook.com/fedorov

«Минцифры получает от операторов мобильной связи Big Data (большие массивы информации – УНИАН) о более чем полмиллиона человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав. Данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах», - написал он.

Читайте такжеПравительство перераспределит медицинские средства для борьбы с COVID-19 в больницахСогласно сообщению, операторы предоставляют информацию только о количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы; странах и путях возвращения в Украину, суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

По словам Федорова, государство будет использовать карту для оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах; для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения; для планирования мероприятий по безопасности и защиты здоровья.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации на выполнение постановления Кабинета министров от 2 апреля запустило мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и/или обсервации.

Также мобильное приложение «Дія» от Мінцифри с 7 апреля отправляет пользователям сообщения и срочные уведомления по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

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