В Запорожье оштрафовали директора незакрытого рынка: впоследствии у него обнаружили коронавирус
В Запорожье заразился коронавирусом директор одного из рынков города, ранее мужчину оштрафовали за работу киосков на его территории, несмотря на запрет.
Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
21 марта правоохранители обнаружили на рынке два киоска, торговавших продуктами после того, как это запретили в рамках карантина. С директором рынка провели беседу.
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"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работа рынка была остановлена", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что мужчина находится в больнице, а 3 апреля ему подтвердили коронавирус. Состояние его здоровья - тяжелое.
"Полицейские, которые контактировали с больным гражданином, сдали тесты – результаты негативные. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал мужчина", - добавили правоохранители.
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