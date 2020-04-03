Ужесточение карантина. Почему Украине еще далеко до узурпации власти

Владимир Пищида

Мэмы, лавины околошуточного спама и демонстрация активного саморазвития в социальных сетях с нотками снисходительной мудрости в хештегах. Так прошли несколько дней вынужденного карантина. По истечении же пары дней, большая часть населения стала понемногу испытывать усталость от принудительного отпуска, сопровождаемого первичными признаками клаустрофобии.

Нельзя. Большое и страшное. Нельзя в парки и скверы, нельзя с ребенком на детскую площадку, нельзя с компанией на набережную. Возмущению населения нет предела: общественный транспорт недоступен, в супермаркет без маски не пускают, да еще и больше двух человек собираться запрещено. Тоталитаризм!

Как известно, человек существо терпеливое, но очень свободолюбивое. Что ж, не стоит удивляться систематическому нарушению временных ограничений.

Как известно, человек существо терпеливое, но очень свободолюбивое. Что ж, не стоит удивляться систематическому нарушению временных ограничений. Ведь если никто из окружения не болен, почему бы не развеяться с друзьями в лесопарковой зоне, занимаясь профилактикой коронавируса путем употребления спиртосодержащих напитков?

Максимально социализированные и коммуникабельные жители Испании и Италии до недавнего времени не представляли своей жизни без чашки ароматного кофе за неспешной беседой в приятной компании, сидя за уютными столиками на живописных верандах кафе. Смертельно-опасный вирус где-то далеко в Азии, он не опасен. Очаг инфицирования далеко на Севере Италии, южанам нечего бояться. Но Ломбардия, Лигурия, а затем и Пьемонт …

Человеческая беспечность создала самые благоприятные условия для распространения COVID-19. Власти западноевропейских стран забили в набат и учредили жесточайшие карантинные меры, запретив жителям городов выходить из дому без крайней необходимости. Высочайшие чины абсцессной лексикой, на языке Данте и Мандзони, в отчаянии пытаются достучатся к согражданам, не стесняясь в выражениях.

Наиболее жесткая реакция за нарушение условий карантина в Средиземноморских странах. Испания не ограничилась 4 тыс. евро, как итальянские власти, установив максимальный штраф в размере 30 тыс. евро. Итальянское правительство, в свою очередь, грозит злостным нарушителям лишением свободы сроком до пяти лет, в случае пребывания на улице с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Нарушение карантинных мер преследуется законом и в других европейских государствах – Польше, Чехии, Германии, Великобритании.

Жесткие ограничения в передвижении и карантинного заточения вызвали негативную реакцию со стороны некоторых общественных организаций и отдельных граждан, которые заявляют о нарушении как конституционных прав, так и о полном игнорировании Конвенции о правах человека. Более того, нередки заявления в СМИ о тотальном цифровом контроле передвижения и создании аналога Большого Брата, что прямо противоречит праву на уважение к частной жизни, предусмотренным статьей восьмой Конвенции.

Представители национальных правительств оправдывают ужесточение мер тем, что сейчас, в условиях катастрофического дефицита, наиболее важный ресурс человечества в борьбе с пандемией – время. Поскольку главной целью на сегодняшний день является не полная победа над вирусом, а снижение скорости его распространения. Ведь основная проблема заключается в том, что ни одно государство в мире не может обеспечить всех своих граждан медицинской помощью в одночасье. В нынешних реалиях на количество смертей максимальное влияние оказывает растущее количество зараженных.

Не стоит воспринимать карантинные ограничения, как вопиющее нарушение прав человека. Ведь одним из основополагающих признаков любого государства является легальное принуждение к действию или бездействию с помощью контроля и применения санкций.

Когда мы говорим о свободе передвижения или других ограниченных правах в условиях карантина, где-то в пригороде Будапешта ухмыляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Поэтому, понимая отсутствие добровольного воздержания населения от тесных социальных связей на время карантина, и украинским парламентом приняты изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в виде дополнения Кодекса статьей 443, которая предусматривает штраф в размере от 17 до 34 тыс грн за нарушение правил карантина. За злостное же нарушение, провинившийся должен быть готов к «принудительной обсервации» сроком до трех лет в не самых гостеприимных стенах, что предусмотрено статьей 325 Уголовного кодекса.

В той или иной степени, каждый из нас понимает важность минимизации контактов со внешним миром в условиях пандемии. Карантинный режим, бесспорно, крайне неприятная штука и сидеть взаперти неизвестное количество времени - то еще занятие. Но это вынужденная, абсолютно легальная мера, принятая согласно действующим нормам законодательства.

Впрочем, как сказал бы Эйнштейн, – все относительно. И масштабы введенных ограничений в том числе. Ведь когда мы говорим о свободе передвижения или других ограниченных правах в условиях карантина, где-то в пригороде Будапешта ухмыляется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Не так страшны диванные пролежни заядлых любителей барбекю, как осознание того, что в условиях эпидемии каждый из нас может стать невольной причиной заболевания и даже скоропостижной смерти окружающих.

Тонкая грань между вынужденными мерами и откровенной узурпацией власти проходит сейчас именно в Венгрии. В результате одобрения парламентом Венгрии закона о борьбе с коронавирусной инфекцией, Виктор Орбан получил широчайшие полномочия. Чрезвычайное положение введено на неопределенный срок, у премьера появилась возможность не придерживаться действующего законодательства и даже его корректировать. От такой непринужденности в Брюсселе даже чаем поперхнулись…

В заключение стоит отметить, что не так страшны диванные пролежни заядлых любителей барбекю, как осознание того, что в условиях эпидемии каждый из нас может стать невольной причиной заболевания и даже скоропостижной смерти окружающих. И в данной, далеко непростой ситуации, мы должны помнить, что все находимся в одной лодке, хоть и вынужденно каждый на своей палубе.

Владимир Пищида, адвокат компании по обслуживанию иностранных инвестиций Investment Service Ukraine