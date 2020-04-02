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В оккупированном Крыму вводят карантин: под запретом - выход из дома

07:30, 02 апреля 2020
Общество
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На мосту поставили блокпост / most.life

Как пишет "Настоящее время", в связи с этим въезд транспорта на полуостров по мосту через Керченский пролив будет ограничен, а на самом мосту поставят блокпост, который будет собирать информацию о въезжающих.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на блокпосту будут дежурить силовики и проверять весь транспорт, идущий из России в Крым. Также, по его словам, будет проработан "механизм контроля пассажиров, прилетающих в аэропорт Симферополя" и въезжающих в Крым по железной дороге.

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Пропускной режим также вводится в Севастополе. За нарушение самоизоляции людей будут штрафовать.

По данным издания, блокпосты с дежурящими сотрудниками полиции уже выставлены на всех пяти дорогах, по которым можно въехать на территорию Севастополя. У людей спрашивают, с какой целью они едут в город и почему нарушают режим самоизоляции, а также спрашивают, были ли они за границей в течение последних 20 дней. На блокпостах на въезде в Севастополь также дежурят бригады медиков, которые измеряют температуру всем въезжающим.

По данным "Крым.Реалии", на полуострове в ближайшие дни введут новые ограничения. Об этом "власти" объявили накануне вечером. Так, с 3 по 6 апреля граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Исключения составляют:

  • случаи обращения за экстренной медицинской помощью;
  • поход в ближайший магазин;
  • выгул собак на расстояние больше 100 метров от дома;
  • вынос мусора;
  • поход на работу, если деятельность организации не приостановлена.

В оккупированном Крыму и Севастополе уже более 20 человек больны коронавирусной инфекцией. В Крыму зарегистрировано 16 случаев болезни, в Севастополе – 5 случаев заражения.

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