Почти половина украинцев выступают за возможное введение чрезвычайного положения из-за коронавируса - опрос

Кроме того, 65% опрошенных не против возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах.

Более 70% украинцев не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, мнения украинцев по поводу возможного введения чрезвычайного положения в Украине разделились: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет.

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

Кроме того, 71% респондентов не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области, 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах.

Читайте такжеАваков рассказал, когда Украина вернется к нормальной жизни

В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер и только 14% - поддерживают.

Результаты опроса свидетельствуют, что 74% украинцев поддерживают введение штрафов для людей за нарушение карантина, а 19% - против такой инициативы.

***Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров в две волны: первая - 25-27 марта, вторая - 28 -30 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: первая волна - 1000 респондентов, вторая волна - 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 4%.