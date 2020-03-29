Спасатели обеззаразили поезд, который привез украинцев из Москвы

В поезде, на котором сегодня утром вернулись в Украину более 700 соотечественников, снаружи и изнутри были продезинфицированы все 18 вагонов.

Киевские спасатели и специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС осуществили санитарную обработку поезда «Москва-Киев», которым сегодня вернулись в Украину почти 700 украинцев.

Читайте такжеВ МИД рассказали об украинцах, которые лечатся и находятся на карантине за рубежом из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что снаружи и изнутри были продезинфицированы все 18 вагонов.

«Работал наш личный состав, соблюдая все меры безопасности: в спецкостюмах и в средствах индивидуальной защиты органов дыхания», - добавили ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 29 марта около 08:00 на столичный вокзала прибыл специальный поезд «Укрзализныци» сообщением «Москва-Киев», которым из России вернулись более 700 соотечественников.

Для его оформления пограничники с сотрудниками Национальной полиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа. Всем пассажирам провели температурный скрининг, интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, по данным полиции, граждане получили памятки и заполнили соглашение о самоизоляцию.

Справка УНИАН. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 28 марта государственный граница будет закрыта и будут прекращены все пассажирские перевозки.

Читайте также: