Минздрав планирует разрешить некоторым продуктовым рынкам работать во время карантина

Сегодня будет вынесено отдельное распоряжение о том, какие именно продуктовые рынки не должны функционировать во время карантина.

В Министерстве здравоохранения планируют разрешить части продуктовых рынков работать во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“Мы сейчас также отрабатываем вопрос продуктовых рынков. Если рынки будут придерживаться санитарных норм, а также противоэпидемических мероприятий, то часть из них сможет работать, но часть все же будет закрыта, поскольку большое скопление людей возле продуктового лотка может приводить к инфицированию людей, которые находятся на рынке", - заявил он.

По словам Ляшко, сегодня этот вопрос рассмотрят на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, и главный санитарный врач вынесет отдельное распоряжение о том, какие именно продуктовые рынки не должны функционировать во время карантина.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой – 47 (1 умер), в Киеве – 47, Киевской – 32, Ивано-Франковской – 24 (2 умерли), Тернопольской – 25 (1 умерла), Запорожской – 8, Закарпатской - 1, Одесской – 4, Волынской – 2, Днепропетровской – 3, в Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 3, Ровенской - 9, в Черкасской – 2, Донецкой – 2, Луганской – 1 и Херсонской – 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, из которых три взрослых и один ребенок.

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