В Одессе продукты из закрытых на карантин детсадов передадут многодетным семьям и малообеспеченным

На складах учреждений образования скопилось много продуктов.

В Одессе продукты питания закрытых на карантин детсадов передадут многодетным семьям и малоимущим.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет Одесского городского совета.

Как отметила на заседании исполкома директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич, на складах городских учреждений образования, закрытых на карантин из распространения коронавируса, имеется запас продуктов.

В частности, имеется почти по 3 тонны подсолнечного масла и макарон, по 2 тонны риса, соли, лука и моркови, тонна сгущенного молока, 4 тонны пшеничной муки, 1,5 тонн манки, 2,5 тонны гречки, около 5 тонн сахара, 15 тонн картофеля. Кроме того, имеются запасы ячневой крупы, перловки, пшеничной крупы, овсянки, кукурузной крупы, повидла, печенья и пр.

Буйневич утверждает, что все продукты имеют соответствующий срок годности и сертификат качества.

«Мы предлагаем передать их департаменту социальной защиты, в частности территориальным отделам для того, чтобы оказать помощь семьям, которые состоят на учете, и нуждаются в продуктовой помощи», - сказала она.

Из приведенного перечня продуктов сформировано 3 варианта наборов. В одном – 15 наименований, во втором – 10, в третьем – 17. Эти продуктовые наборы отличаются по составу, но в каждом есть основные продукты, такие как масло, соль, сахар, мука, гречка, макароны.

Директор департамента заверила, что, когда завершится карантин, поставщики за день до возвращения детей в детсады обеспечат учреждения другими продуктами.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в первую очередь, эти «пайки» направят многодетным семьям.

«Также речь идет о социально-незащищенных категориях – пожилых людях. У нас таких людей более 15 тыс., которые сегодня остро нуждаются в помощи», - сказал мэр.

Он добавил, что из имеющихся запасов (со складов учреждений образования) можно будет сформировать порядка 3 тыс. продуктовых наборов. Также с помощью предпринимателей оформят 7 тыс. наборов, а при поддержке волонтеров – еще 5 тыс. «пайков», которые развезут нуждающимся.