За прошедшие сутки домой вернулись более 13,5 тысяч украинцев - ГПСУ

Вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек.

За прошедшие сутки домой вернулись более 13,5 тыс. граждан Украины.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы.

Также на выезд оформили 6 тыс. 670 иностранцев. «Во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс. человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции», - говорится в сообщении.

Также на протяжении прошлых суток при содействии ГПСУ транспортными средствами, предоставленными местными властями и ГСЧС, обеспечена перевозка через границу почти 3,8 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.

Кроме того, вчера оформлено 2 эвакуационных поезда из Перемышля. Всего в Украине этими рейсами прибыло около 1 тыс. 240 украинцев и 1 иностранец. «Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания COVID-19», - говорится в сообщении.

Также в столичном аэропорту оформили пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.