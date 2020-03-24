Геращенко: проверять самоизоляцию украинцев могут с помощью мобильных операторов

В случае необходимости правоохранители могут начать контроль за соблюдением самоизоляции с помощью данных мобильных операторов.

В Украине правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев с помощью данных мобильных операторов.

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Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщают «Факты» на ICTV.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с пандемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтобы осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей ", - заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Напомним, с начала карантина, связанного с пандемией смертельного коронавируса, в Украину вернулись 72 тыс. 305 граждан.

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