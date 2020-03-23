Карантин в Днепре: около 40% водителей не вышли на маршруты, потому что боятся штрафов

Ежедневно убытки из-за уменьшения количества транспорта на маршрутах составляют более 1 миллиона гривень, сообщили в горсовете.

Около 40% маршруток и автобусов не вышли в понедельник на маршруты Днепра.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

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Два маршруты временно остановили, несколько изменили схему движения. Среди причин резкого уменьшения количества транспорта чиновник называет убытки из-за введенных «лимитов» пассажиров на период карантина. Ежедневно они составляют свыше 1 миллиона гривень, утверждает Васючков.

«Мы стараемся стабилизировать ситуацию и не остановить транспорт вообще. Но временные трудности для пассажиров, в том числе, работников критически важной инфраструктуры, неизбежны», – сказал он.

В то же время глава автомобильной профсоюза Михаил Тонконогий добавляет, что маршрутчики не выходят на маршруты из-за опасения штрафов за «лишних пассажиров».

Как сообщал УНИАН, 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки и работу метрополитенов.