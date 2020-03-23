Из Турции вернулись больше 200 граждан Украины

Также более сотни украинцев находится в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

В ночь на понедельник, 23 марта, со Стамбула в Киев вылетел чартерный рейс, с более чем 217 украинцами.

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Об этом в своем Twitter сообщил генеральный консул Украины Александр Гаман.

Также более сотни украинцев находятся в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

"Провел встречи с руководством служб а/п и губернаторства Стамбула для решения вопросов с доставкой багажа и облегчения условий пребывания наших граждан в а/п в ожидании рейсов. Посетили наших соотечественников в транзитной зоне, доставив продукты первой необходимости", - отметил Гаман.

Как сообщал УНИАН, 22 марта из греческого города Салоники в Украину вылетел самолет с 137 украинскими гражданами.