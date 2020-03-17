Украина начала вывозить своих граждан из Египта – Кулеба

На утро уже запланировано возвращение 5 самолетов в Борисполь и один - во Львов.

Украина начала вывозить граждан из Египта, в Киев и Львов из Шарм-эль-Шейха вернутся 6 самолетов с украинцами.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

«Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании спасибо. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает», - отметил он.

Кулеба отметил, что совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работают с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинским гражданам.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.