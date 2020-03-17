цей матеріал доступний українською

Украина начала вывозить своих граждан из Египта – Кулеба

11:27, 17 марта 2020
Общество
407 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеЗа сутки из Польши автобусами вернули домой почти 3,4 тысячи украинцев

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

«Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании спасибо. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает», - отметил он.

Кулеба отметил, что совместно с министром инфраструктуры Владиславом Криклием работают с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь украинским гражданам.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter