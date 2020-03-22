Коронавирус - главные новости за 22 марта

Подборка актуальных новостей о распространении коронавируса в Украине и мире.

Коронавирус в мире: последние цифры

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составляет 303 816 человек. Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай. Там официально выявлено более 81 тысячи зараженных, однако это количество почти не растет последние недели. В то же время активно растет количество инфицированных в Италии - оно уже достигло почти 55 тысяч.

По состоянию на 22 марта в мире зафиксировано 12 966 смертей от коронавирусной болезни. Больше всего их в Италии, которая ежедневно устанавливает антирекорды по смертности. Сейчас там почти 5 тысяч умерших. Для примера, в Китае зафиксировано 3 тысячи умерших.

Примечательно, что в китайском городе Ухань, который стал эпицентром пандемии коронавируса, уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания.

Коронавирус в Украине

Согласно данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 22 марта остается 47 случаев лабораторно подтвержденной коронавирусной болезни Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. Также стало известно, что в будущем в Украине к работе со случаями коронавирусной болезни хотят привлечь студентов-медиков.

Сегодня днем Минздрав сообщил о восьми случаях выздоровления украинцев от коронавируса, но позже опроверг свое сообщение. По данным ведомства, речь идет о людях, у которых лишь подозревали короновирусную инфекцию.

Карантин и новые ограничения для граждан

С начала карантинных мероприятий в Украине полицейские составили 1415 административных протоколов о нарушении их правил.

Кроме того, правоохранители начали 9 уголовных производств о нарушениях санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. В частности, в Харьковской области открыто 3 производства, по 1 – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

Для тех украинцев, вернувшихся из-за рубежа, Минздрав подготовил рекомендации, которые им следует выполнять, чтобы не заразить себя или окружающих опасным заболеванием.

Коронавирус в Европе: что происходит

В Польше умер уже седьмой больной, зараженный коронавирусом COVID-19. Стало известно о первой жертве заболевания в Румынии - там скончался 67-летний мужчина, ранее побывавший во Франции.

А в Венгрии количество умерших от COVID-19 возросло до 6 человек.