Самоизоляция и гигиена: в Минздраве рассказали, что делать украинцам после возвращения из-за границы

Медики призывают на пытаться скрыть симптомы заболевания.

Каждый гражданин Украины, который возвращается на Родину после пребывания в стране, где зафиксирован коронавирус, должен пройти необходимый контроль при пересечении границы, а также внимательно следить за состоянием своего здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности, перед посадкой в транспорт при возвращении домой нужно убедиться в отсутствии повышенной температуры и признаков респираторных заболеваний. В Минздраве призывают не пытаться сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратиться к медикам.

После возвращения основным правилом должна стать самоизоляция - для обеспечения безопасности себя и близких.

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"Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение как минимум 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе чем 1,5 метра и дольше 15 минут. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните своему семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям", - говорится в сообщении.

Для подготовки к самоизоляции стоит выполнить следующее:

Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.

При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.

Предупредите своего семейного врача/врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.

Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

В случае несамостоятельного проживания действия должны быть такими:

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную и/или туалет, готовьте еду и ешьте отдельно. Если нет - применяйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите свои недавние путешествия, а также контакты с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19.