Самоизоляция и гигиена: в Минздраве рассказали, что делать украинцам после возвращения из-за границы
Каждый гражданин Украины, который возвращается на Родину после пребывания в стране, где зафиксирован коронавирус, должен пройти необходимый контроль при пересечении границы, а также внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, перед посадкой в транспорт при возвращении домой нужно убедиться в отсутствии повышенной температуры и признаков респираторных заболеваний. В Минздраве призывают не пытаться сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратиться к медикам.
После возвращения основным правилом должна стать самоизоляция - для обеспечения безопасности себя и близких.
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"Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение как минимум 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе чем 1,5 метра и дольше 15 минут. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните своему семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям", - говорится в сообщении.
Для подготовки к самоизоляции стоит выполнить следующее:
- Продумайте, что вам понадобится на протяжении 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.
- При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.
- Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.
- Предупредите своего семейного врача/врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.
- Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.
В случае несамостоятельного проживания действия должны быть такими:
- Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.
- Если возможно, используйте отдельную ванную и/или туалет, готовьте еду и ешьте отдельно. Если нет - применяйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
- Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
- Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.
- Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.
- Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите свои недавние путешествия, а также контакты с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.
Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19.