В Киеве водитель трамвая вызвал полицию из-за большого количества пассажиров в салоне: движение остановилось

Трамвай поехал только после того, как в салоне осталось 10 человек.

В Киеве на Троещине сегодня образовалась пробка из трамваев - водитель одного из них отказался продолжать движение из-за наличия в салоне более 10 пассажиров и вызвал полицию.

Как сообщает УП, на улице Закревского остановились более 10 трамваев из-за того, что в салон зашло более 10 человек и не все в масках. Водитель трамвая отказался их везти со ссылкой на постановление Верховной Рады, он вызвал полицию.

Прибывшие на место патрульные не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы. Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не двинется, пока в салоне будет не более 10 человек.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает постановление, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст 44-3. На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

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По словам полицейского только у его патруля это уже восьмой подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд. Хотя многие пассажиры без масок, водители их пускают, но контролируют, чтобы не более 10 человек.

В конце концов нескольких людей уговорили выйти и трамвай продолжил движение.

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В пресс-службе патрульной полиции Киева изданию сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то они останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь они проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынчука, пассажиры обычно относятся с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

Как сообщал УНИАН, в столице утром наблюдались значительные пробки и очереди на остановках транспорта из-за закрытия метрополитена.