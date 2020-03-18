Как оформить документы во время карантина (видео)

В случае необходимости оформить документы можно и не выходя из дома.

Журналисты узнали, как оформить документы во время карантина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Большинство паспортных столов в Украине на время карантина закрыли. В тех же учреждениях, которые продолжают принимать людей, инспекторы работают в масках и обрабатывают руки антисептиком.

В первые дни карантина посетителей там существенно меньше, но есть и те, кому документы там получить надо срочно.

В случае необходимости, говорят в учреждении, оформить документы можно и не выходя из дома.

На сайте паспортного сервиса можно заказать выездную мобильную станцию. Она приедет к вашему дому и оформит все документы на месте.

«Если человек вызывает к себе выездное оформление, это будет стоить ему примерно 3200. Если будут шесть человек вызывать, то стоимость оформления заграничного биометрического паспорта будет составлять 1600 гривень», - рассказал пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.