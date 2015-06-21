В центре Киева зомби в кокошниках с криками "Новороссия" провели марш против газеты "Вести" (фото)

Театрализованная акция "Марш зомби. Больше "Вестей" - больше смертей" призвана привлечь внимание высокопоставленных чиновников к деятельности газеты "Вести", передает LB.ua.

По пути к СБУ активисты, одетые в шапки-ушанки, скандировали лозунги "Путин - президент", "Киевская народная республика", "Новороссия", "Больше "Вестей" - больше смертей, "Только журналисты "Вестей" говорят правду", "Читайте "Вести", танцевали "Калинку-малинку" и играли на баяне.

У входа в СБУ участники акции установили табличку с надписью "Вести", спасибо за поддержку российской пропаганды", которую, впрочем, после завершения акции убрали сотрудники офиса Службы. Никаких стычек и противостояний на акции не было.

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"Это издание, которое финансируется кумом Путина Медведчуком, продолжает распространять ложь и кремлевскую пропаганду о событиях в Украине и фактически ведет информационную войну против нашего государства. К сожалению, наши правоохранительные органы, в частности СБУ, прямой задачей которой является защита национальной безопасности Украины, прикладывают очень мало усилий для прекращения выпуска этого рупора пятой колонны, из-за чего заниматься противодействием кремлевской пропаганде с ее миллиардными ресурсами вынуждены обычные граждане", - обосновали необходимость акции организаторы.

Участники акции считают, что, медля с активными действиями по закрытию "Вестей", СБУ вместо защиты интересов Украины потворствует оккупации, убийствам украинских солдат на Донбассе и в конце концов помогает оккупанту уничтожать Украину.

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Напомним, подобные "зомби-акции" активисты уже проводились несколько раз.

18 июня налоговая милиция провела обыск в помещении, где находятся управляющая компания холдинга "Вести", а также редакции газеты "Вести" и журнала "Вести.Репортер". Дело касается уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем, оно расследуется уже более года.

Осенью прошлого года в редакции "Вестей" проводила обыск СБУ в рамках преследования дела о посягательства на территориальную целостность Украины. Впрочем, с того времени это дело "заглохло".

Ранее медиаэксперты провели контент-анализ газеты "Вести" и сообщили, что в каждом номере транслируется 2-4 тезиса российской пропаганды. Кроме того, издание последовательно создает негативный образ общественно-политической реальности в Украине.