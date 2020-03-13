Пусто и чисто: в Харькове из-за коронавируса закрыли рынок Барабашова (фоторепортаж)

На торговых рядах проводят дезинфекцию.

В Харькове из-за карантина закрыли крупнейший в городе рынок.

Сейчас специалисты проводят дезинфекцию торговых рядов в связи со вспышкой коронавируса.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове только сегодня ввели карантин в учебных заведениях. Власти города оправдывали задержкой с введением карантина заботой о родителях, которым некуда девать детей.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Харьков - единственный город в Украине, где не прислушались к решению правительства.

Напомним, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в связи с риском распространения коронавируса с 12 марта в городе вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не будут закрывать.

Позже в Харькове против мэрии завели уголовное дело из-за невыполнения противоэпидемических мер.