В Харькове против мэрии завели уголовное дело из-за невыполнения противоэпидемических мер

Ранее мэр города сообщил, что карантин в школах и детсадах вводить не будут.

Прокуратура Харьковской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о невыполнении Харьковским городским советом противоэпидемических мер в городе.

Об этом изданию Харків Times сообщил пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко.

Речь, в частности, идет о затягивании с введением в городе карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

"Прокуратура Харьковской области возбудила производство в отношении должностных лиц Харьковского горсовета по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - сказал Чубенко.

Полиция готова расследовать действия городских властей по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний). Санкция статьи предусматривает штраф до 1700 гривен или арест до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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Представитель пресс-службы полиции сообщил изданию, что ее сотрудники начнут расследование, как только "будут получены соответствующие материалы".

Накануне мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что карантин в школах и детсадах вводить не будут. По его словам, это связано со снижением уровня заболеваемости ОРВИ в школах и сложностями для родителей.