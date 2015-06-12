В пригороде Киева горит склад пенопласта
11:01, 12 июня 2015Общество
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Сегодня, 12 июня, в городе Бровары под Киевом на улице Радистов произошел пожар на местном складе с пенопластом.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные / facebook.com/Виталий Максимов
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киевской области.
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По данным спасателей, пламенем охвачен металлический ангар размером 15х20 м, который используется как складское помещение для хранения минеральной ваты и пенопласта.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные / facebook.com/Виталий Максимов
Как сообщает пресс-служба ДСНС, по состоянию на 10.17 пожар локализован.
В настоящее время продолжается работа по его ликвидации. Причины пожара устанавливаются.
Пожар в Броварах / facebook.com/Павел Лысенко
Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на пользователей социальных сетей, огромный столб дыма видно даже из столицы.
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