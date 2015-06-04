В Украине вступил в силу запрет на пропагандистские российские фильмы
В четверг, 4 июня, вступает в силу закон, запрещающий показ фильмов и сериалов, пропагандирующих госорганы страны-агрессора и советского КГБ, а также оправдывающих аннексию Крыма и захват Донбасса.
В законе "О защите информационного телерадиопространства Украины" отмечается, что под запрет попадают любые аудиовизуальные произведения, в которых содержится "популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".
Также под запрет попадают фильмы, в которых снялись лица, включенные в перечень создающих угрозу национальной безопасности.
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Вместе с тем, с сегодняшнего дня вступил в силу запрет распространения и показа фильмов и сериалов, произведенных в России после 1 января 2014 года.
Телеканалы, нарушившие запрет, будут подвергаться штрафам: 10 минимальных зарплат за показ или распространение в первый раз и 50 – за повторные случаи нарушения.