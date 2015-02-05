Рада запретила российские фильмы, снятые после 1 января 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 301, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом, в частности устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, а именно - прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта; запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

Читайте такжеРада не поддержала расширение полномочий Нацсовета по телерадиовещаниюДокумент содержит также положение, в соответствии с которым на юридические лица – субъекты ведения хозяйства возлагается ответственность за неправомерное распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений и устанавливается размер административно-хозяйственного штрафа за каждый случай такого распространения или демонстрирования.

"В Украине запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, производимых физическими и юридическими лицами Российской Федерации, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований Российской Федерации или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований", - цитирует закон "Украинская правда".

Этот запрет не распространяется на фильмы, которые были произведены до 1 января 2014 года.