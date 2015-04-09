За запрещенные российские сериалы будут наказывать с 4 июня

Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко, передает Экономическая правда.

Напомним, президент недавно подписал закон, который запрещает российские милитаристские фильмы и сериалы, которые выпустили после 1991 года, а также весь российский теле - и кинопродукт, созданный с моментаначала российской агрессии против Украины.

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"4 июня мы начнем передавать акты в Госкино", - говорит Артеменко. Штрафы за нарушения в сетке вещания будут составлять от 10 до 50 минимальных зарплат (1218 гривен - одна минимальная зарплата).

В течение двух следующих месяцев Нацсовет будет мониторить вещание каналов, фиксировать нарушения, но не назначать штрафы.

"Мы надеемся на то, что телеканалы не будут ждать 4 июня и начнут раньше менять свою сетку вещания", - отмечает Артеменко.