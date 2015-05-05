Режиссер фильма "Поводырь" снял видеоролик о 97-летнем ветеране, потерявшем на Донбассе внука

В 45-секундном видео 97-летний ветеран Второй Мировой войны из Запорожья Иван Залужный рассказывает, что планировал отметить День Победы в 2015 году вместе с внуком.

"Я мечтал отметить праздник 9 мая, День великой Победы со своим внуком – лейтенантом Национальной Гвардии. Но он погиб в бою во время защиты своей Родины. Мой внук часто говорил, что я тоже буду защищать так, как мой дед защищал. Он не раз говорил: "Я готов отдать жизнь за свободу своей Украины", - говорит ветеран.

Читайте такжеВетераны ВОВ: от Кишинева до Ташкента (фоторепортаж)

На одном из кадров пожилой мужчина держит в руках орден "За мужество" ІІІ степени, который посмертно получил его внук.

Его внук, 23-летний Иван Гутник-Залужный, погиб в августе 2014 года из-за огнестрельного ранения во время обстрела боевиками блокпоста возле Амвросиевки Донецкой области.

Режиссером трогательного видео стал Олесь Санин, известный по фильмам "Поводырь" и "Мамай". Инициировали съемку Правительство и Украинский институт национальной памяти.

Как сообщалось ранее, "Информационное сопротивление" презентовало социальный проект "Помним. Гордимся. Победим!". В съемке одного из роликов принял участие народный артист Украины Владимир Талашко, известный по кинофильму «В бой идут одни старики!».