Убийство Гонгадзе: Верховный Суд перенес рассмотрение кассации осужденного Пукача

Заседание должно состояться 7 ноября.

Кассационный суд Верховного суда Украины перенес рассмотрение кассационной жалобы по приговору экс-генералу Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщает Радио Свобода, рассмотрение перенесено на 7 ноября на 15:00.

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Как сообщал УНИАН, адвокат Пукача Григорий Демиденко 18 сентября сообщил, что Верховный суд 9 октября рассмотрит кассационную жалобу по делу подзащитного. Защитник заявил, что намерен просить суд или заменить Пукачу пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы, или же отправить дело на новое судебное следствие.

Также Демиденко отметил, что Пукач уже находится в местах лишения свободы 9 лет без учета так называемого «закона Савченко».

Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.