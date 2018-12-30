Дело об убийстве Гонгадзе можно завершить за месяц - Луценко

По словам генпрокурора, завершение дела об убийстве Гонгадзе зависит от бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию заказчика убийства журналиста Георгия Гонгадзе, однако не может ее назвать, пока следователь и прокурор не будут иметь достаточных доказательств вины подозреваемого.

Об этом Луценко рассказал 29 декабря в интервью одному из телеканалов, пишет "Гордон".

По словам Генпрокурора, завершение дела об убийстве Гонгадзе зависит от бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельничеко.

"Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года", – подчеркнул он.

На вопрос, почему Мельниченко отказывается, генпрокурор предложил "спросить у него".

"Заодно не забудьте у него спросить, за что он получил два миллиона долларов", – добавил Луценко.

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Журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

В 2000 году Мельниченко обнародовал запись, сделанную, по его словам, в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Среди прочего на пленках обсуждается убийство Гонгадзе. Сейчас Мельниченко живет в США.

Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заявил в марте 2016 года, что ГПУ намерена предъявить Мельниченко обвинение в государственной измене и попытке госпереворота. По словам замглавы ГПУ, ведомство хочет добиться его экстрадиции в Украину, так как без Мельниченко будет сложно установить все обстоятельства происходившего в кабинете Кучмы и за его пределами, что нужно для завершения дела об убийстве Гонгадзе.