В Харькове укрепляют линию обороны: роют окопы и строят площадки под бронетехнику (фото)

Укрепления строят в тридцати километрах от границы с Россией, сообщает харьковское издание Mediaport.

Опорный пункт включает окопы, блиндажи и точки для стрелков. Это первое комплексное оборонительное сооружение вблизи Харькова, и на него не были затрачены деньги из бюджета. Как отметил харьковский губернатор Игорь Райнин, строители сами вызвались помочь.

"Все раcсчитано, все просчитано, все по военной науке. Это не просто так выдумки или игрушки... Данное строительство производится не за счет бюджетных средств. Не стоит задача всю область забаррикадировать. Стоит задача правильно и грамотно подойти к этому процессу, чтобы не было паники", – сообщил он.

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По словам советника губернатора Сергея Стороженко, при возведении оборонительных сооружений силовики учитывают оперативную информацию. А опорные пункты в направлении России будут обустраивать "по мере необходимости".

«У нас есть инженеры, специалисты с высшим инженерным образованием, прошедшие путь воинский, умеющие строить укрепсооружения», — сказал советник губернатора Сергей Стороженко.

Первый опорный пункт планируют закончить до 1 мая.