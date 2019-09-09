Twitter удалил фейкову страницу Сенцова
На днях появилась информация о том, что у освобожденного из плена режиссера Олега Сенцова есть аккаунт в Твиттере.
7 сентября на якобы странице режиссера было опубликовано три твита: «Я дома!!!» и еще два со словами благодарности.
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Однако сам Олег Сенцов заявил, что и страница фейковая. Об этом он написал на открывшейся странице в Фейсбуке. Ее он и назвал единственной настоящей страницей, которая у него есть.
«Это моя единственная страница в интернете. В твиттере — фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Фейсбук», — написал он.
Однако страница еще не верифицирована, и для ее прохождения администрация соцсети предлагала Сенцову больше писать о себе, чтобы получить «синию галочку».
Позже «Детектор Медиа» обнаружил, что фейковую страницу режиссера в Твиттере уже удалили. По ссылке на нее контент сейчас недоступен.
Как мы сообщали ранее, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми гражданами.
Впоследствии режиссер выступил с первым заявлением после возвращения в Украину.