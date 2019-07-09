СБУ блокировала масштабный механизм финансирования "ЛНР"

Общий объем денежных средств нелегального финансового учреждения, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен.

В Луганской области сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, совместно с Госслужбой финансового мониторинга раскрыли и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение денежных средств на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинским властям территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем денежных средств нелегального финансового учреждения, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 60 млн грн. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования 30 счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.