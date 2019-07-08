Украина готова в одностороннем порядке отстроить мост в Станице Луганской - Зеленский

Президент заявил, что пообещал местным жителям в течение месяца решить вопрос строительства моста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

«Обе стороны развели (войска – УНИАН), потом мы предложили строительство этого моста в Станице Луганской – УНИАН), нам ничего не надо от той стороны. Мы готовы, у нас есть деньги - есть деньги в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост, надо чтобы и сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали на последнем «Минске», что им на это технически будет нужно где-то 8-10 дней», – заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что украинская сторона готова к демонтажу своих укреплений очень быстро, за два-три дня, но это должен быть параллельный процесс.

«Мы будем недолго ждать, у нас нет времени. Вы бы видели, что там с людьми происходит, как они плачут, они нас очень просили это сделать...поэтому я вам честно скажу, мы будем ждать неделю, максимум 8 дней, и если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Строить могут гражданские люди. У нас есть идеи, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим и решим этот вопрос», - подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что предложил председателю Луганской ОГА, чтобы людей, которые пересекают мост в Станице Луганской бесплатно подвозили к нему на электрокарах или автобусах.

«Будем ждать ближайшего «Минска». Хочется двигаться быстрее, чем дипломатия», - добавил президент.