В Луганской области предотвратили совершение теракта

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители обнаружили на обочине трассы «Лисичанск-Артемовск» самодельное взрывное устройство направленного действия, замаскированное под огнетушитель.

«Установлено, что боевики незаконного военизированного формирования «Призрак» заминировали местность перед освобождением Лисичанска украинскими военными. Они закопали самодельное взрывное устройство и замаскировали», - сообщили в пресс-центре СБУ .

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Террористы начинили огнетушитель взрывчатым веществом и металлическими элементами для усиления поражающего эффекта, подсоединили к нему две гранаты и радиоэлектронное устройство инициирования взрыва.

Обнаруженное средство поражения обезврежено специалистами пиротехнической службы ГСЧС.