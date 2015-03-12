В Луганской области предотвратили совершение теракта
Оперативная группа СБУ совместно с милицией сегодня предотвратили совершение теракта возле важных объектов инфраструктуры региона - автодороги и железной дороги в Луганской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители обнаружили на обочине трассы «Лисичанск-Артемовск» самодельное взрывное устройство направленного действия, замаскированное под огнетушитель.
«Установлено, что боевики незаконного военизированного формирования «Призрак» заминировали местность перед освобождением Лисичанска украинскими военными. Они закопали самодельное взрывное устройство и замаскировали», - сообщили в пресс-центре СБУ .
Читайте такжеСБУ задержала назначенного террористами "начальника Донецкой железной дороги"
Террористы начинили огнетушитель взрывчатым веществом и металлическими элементами для усиления поражающего эффекта, подсоединили к нему две гранаты и радиоэлектронное устройство инициирования взрыва.
Обнаруженное средство поражения обезврежено специалистами пиротехнической службы ГСЧС.