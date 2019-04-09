Труханов в суде заявил о нарушении Конституции со стороны НАБУ: «Это вмешательство в законную работу органов самоуправления»

Мэр Труханов также добавил, что оценку его деятельности должны сделать одесситы на очередных выборах, проголосовав или не проголосовав за него и его команду.

Главный фигурант «дела Краяна» Геннадий Труханов перешел в атаку на сегодняшнем заседании в Малиновском суде. Он заявил о попрании конституционных прав человека и грубом вмешательстве правоохранителей в законную работу органов местного самоуправления.

«Ни государство, ни должностные лица не имеют права узурпировать право менять конституционный строй. Народ осуществляет власть с помощью органов местного самоуправления. Нынешний процесс — пример грубого вмешательства ряда должностных лиц в законную работу органов местного самоуправления», — отметил мэр Труханов.

Городской голова также завил, что во время процесса он так и не услышал, какую букву закона он и его подчиненные нарушили.

«Где в Конституции и в каких законах Украины сказано, что детектив НАБУ может единолично отменить решение законно избранного органа местного самоуправления и на свое усмотрение определять, какое здание нужно или не нужно территориальной громаде. Я и вся моя команда готова нести полную ответственность за все принятые нами решения, в том числе за успешно внедренную в Одессе административную реформу», — говорил в своей речи городской голова.

Он также заявил, что не считает себя обвиняемым, поскольку во время сообщения подозрения якобы была нарушена процедура – это должен был сделать генпрокурор, его заместитель, прокурор области или прокурор Киева. Поэтому он «не видит оснований отвечать на вопросы сторон».

Мэр Труханов также добавил, что оценку его деятельности должны сделать одесситы на очередных выборах, проголосовав или не проголосовав за него и его команду.

О существенных пробелах в «деле Краяна», которые могут в итоге повлиять на решение судей, рассказал бывший член Одесского горисполкома, доктор юридических наук Руслан Чернолуцкий.

По его словам, самая большая сложность для обвинения состоит в том, чтобы доказать причинно-следственную связь и взаимную выгоду не только в действиях мэра и каждого из обвиняемых, но и выявить заинтересованность каждого депутата, кто отдал свой голос на сессии — за покупку «Краяна» проголосовало большинство депутатского корпуса, а это 47 человек.

«Общество в ожидании наказания возможных коррупционеров, но только с учетом доведения следствием фактов выгоды, умысла чиновников и наличия причинно-следственной связи в действиях обвиняемых для достижения определенной цели, — отмечает юрист. — Пока лишь из доступного анализа сути вменяемого уголовного дела можно видеть халатность членов профильной комиссии и самих депутатов Одесского совета, которые безответственно подошли к рассмотрению такого важного вопроса, в отношении которых не применялись какие-либо спекуляции, угрозы насилия или подкупа. То есть, на которых не осуществлялось влияние. Не стоит забывать, что Одесский городской совет является коллегиальным органом, который принимает решение коллегиально. А перекладывать ответственность только на определенных лиц является незаконным».

Напомним, источники «Думской» в администрации президента заявляют, что если в ближайшее время в «деле Краяна», которым правоохранители заинтересовались больше двух лет назад, не будет серьезных подвижек, то оно попросту развалится. Тем более это станет вероятным при возможной смене власти, при которой сменится вся верхушка правоохранительных органов.