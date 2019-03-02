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"Снова в одних трусах": полуголая Настя Каменских шокировала откровенным фото

18:29, 02 марта 2019
Общество
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Полуголая Каменских нарвалась на критику / instagram.com/kamenskux

На своей странице в Instagram Настя Каменских показала фото в черном нижнем белье, пиджаке.

Мнения фанатов о фигуре певицы разделились - некоторые считают, что она снова поправилась, а другие называют считают формы Каменских аппетитными.

"Снова поправилась", "Какая сочная и аппетитная", "Настя, а тебе Потап разрешает это показывать на всю страну и на весь мир?", "Опять в одних трусах", "Необъятная", "Худеть давно пора", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских