"Снова в одних трусах": полуголая Настя Каменских шокировала откровенным фото
18:29, 02 марта 2019Общество
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Настя Каменских показала фото в черном нижнем белье - мнения фанатов о фигуре певицы разделились.
Полуголая Каменских нарвалась на критику / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику фанатов из-за откровенного фото.
На своей странице в Instagram Настя Каменских показала фото в черном нижнем белье, пиджаке.
Мнения фанатов о фигуре певицы разделились - некоторые считают, что она снова поправилась, а другие называют считают формы Каменских аппетитными.
"Снова поправилась", "Какая сочная и аппетитная", "Настя, а тебе Потап разрешает это показывать на всю страну и на весь мир?", "Опять в одних трусах", "Необъятная", "Худеть давно пора", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
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