"Снова в одних трусах": полуголая Настя Каменских шокировала откровенным фото

Настя Каменских показала фото в черном нижнем белье - мнения фанатов о фигуре певицы разделились.

Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику фанатов из-за откровенного фото.

На своей странице в Instagram Настя Каменских показала фото в черном нижнем белье, пиджаке.

Мнения фанатов о фигуре певицы разделились - некоторые считают, что она снова поправилась, а другие называют считают формы Каменских аппетитными.

"Снова поправилась", "Какая сочная и аппетитная", "Настя, а тебе Потап разрешает это показывать на всю страну и на весь мир?", "Опять в одних трусах", "Необъятная", "Худеть давно пора", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.