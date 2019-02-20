Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях (видео)
13:26, 20 февраля 2019Общество
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Исполнительница откровенно рассказала о самом личном - предпочтениях в постели.
Каменских дала новое интервью / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, рассказала о своих сексуальных предпочтениях.
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Свои секреты она раскрыла в шоу "Слава +", которое выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".
"Я - творческий человек, а творческие люди не должны иметь никаких рамок. Дело не в сексе, не в пошлости. Дело в том, насколько ты открыт для этого. Удовольствие — это энергия, которая проходит сквозь тебя", - рассказала Каменских.
Исполнительница подчеркнула, что предел пошлости - это когда тебя кто-то режет, а все остальное - это нормально, в том числе и БДСМ.
Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.
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