В Одесской области первая парафия УПЦ МП решила перейти к ПЦУ

Прихожане ожидают указа митрополита Епифания.

В Одесской области православная община УПЦ МП приняла решение о переходе к Православной церкви Украины.

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Как сообщает "Думская", такое решение 7 января приняли прихожане Свято-Димитриевского храма с.Пужайково Балтского района.

"Прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе", - отмечает издание.

По словам Виктора Сороки - местного жителя, отца одного из военнопленных украинских моряков - в поддержку решения о переходе к УПЦ уже собрано более 300 подписей.

"90% прихожан - за переход в Украинскую церковь. К нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что ... мы не должны этого делать, но люди не согласились с его аргументами", - рассказал Сорока.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской автокефальной православной церкви.

УПЦ МП не поддержала собор, в нем приняли участие только два митрополита УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. В ходе собора избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Архиепископ Евстратий (Зоря) сообщал, что Филарет стал почетным патриархом ПЦУ. 5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, а 6 января вручил его в Стамбуле предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.